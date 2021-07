Abaixo a covardia

O caso mais recente envolve o famoso no meio artístico, DJ Ivis, agredindo a esposa em imagens divulgadas por ela nesta semana.

A história é sempre a mesma e basta vídeos ganharem as redes para o agressor, até que se prove o contrário, editar trechos para se defender das acusações. Em meio a quem tem culpa ou não, o prejuízo sempre acaba com a mulher agredida que pouco apoio recebe.

Nesse caso, parece até cômico, mas o DJ ganhou novos seguidores após aparecer nas redes sociais para se justificar.

Nada justifica a violência contra a mulher. Faz tempo que nos desprendemos da era pré-histórica e dos registros de alguns desenhos com a mulher sendo puxada pelos cabelos pelos parceiros reforçando que a ilustração machista da era das cavernas revelava uma agressividade do homem para com a mulher. Seja ilustração, desenho retratando a realidade ou não, estamos no século 20 e não há como aceitar um passado possível nesse sentido, quem dirá agressão contra elas.

Esse é apenas mais um caso que ganha repercussão por se tratar de uma pessoa ligada a famosos, diferente do que acontece com certeza, aos montes, pelos quatro cantos desse País, com mulheres apanhando, ficando caladas e sem apoio.

Tem sido assustador e preocupante ver a frequência dos casos de agressões contra a mulher no Brasil. O feminicídio, por exemplo, é um crime que comove e causa arrepios quando são divulgados detalhes do que e o porquê levaram a pessoa a cometer o ato.

Difícil achar palavras para casos de covardia como esse que sempre existiu, mas agora mesmo com a coragem das mulheres denunciando parece ter aumentado ao invés de diminuir.

Seja como for, é preciso parar com a estupidez e com a violência, respeitar uns aos outros, valorizar a vida e promover o perdão, principalmente entre casais que escolheram ficar juntos um dia.