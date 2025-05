A voz calada pela violência

Foto: Tiago da Silva Palma



Montagem traz relatos reais de mulheres refugiadas, oprimidas em seus países de origem

Não é de hoje que imagens vindas do Afeganistão mostrando execuções em praça pública deixam o mundo aterrorizado. No Marrocos, um dos maiores países africanos, é comum a prática ilegal e clandestina de cobrança por vagas de emprego, a crise na Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, oprime milhares de pessoas, por sua vez, o regime autoritário no Irã gera pressão extrema na vida das mulheres, enquanto na Nigéria, outro país africano, as crises políticas e instabilidade social resultam em violência aos mais frágeis.

Esse cenário terrível tem em comum o fato das mulheres serem as principais vítimas. Violentadas, reprimidas e torturadas a única alternativa é fugir de seus países. Muitas vezes deixam parentes para trás na intenção de, quem sabe, um dia retornar e começar vida nova.

A migração forçada e a busca por acolhimento foram o mote para a dramaturga e diretora Daniellli Guerreiro produzir o espetáculo “Refugio” com estreia no dia 16 de maio no Centro Cultural Bibli-ASPA, em São Paulo. No palco, durante 60 minutos, ouvimos 24 mulheres refugiadas e imigrantes do Afeganistão, Irã, Marrocos, Venezuela, Nigéria e Congo que relatam experiências reais de opressão e violência levando-as a buscar proteção no Brasil.

Muito além da montagem teatral “Refugio” é uma experiência de partilha e resistência focando na reflexão sobre a realidades dessas mulheres refugiadas, desconstruindo estigmas e abrindo espaço para o entendimento das inúmeras razões que as fizeram deixar seus países. Preconceito, xenofobia e desinformação são constantes no cotidiano delas se tornando barreiras para um recomeço mesmo estando em solo brasileiro.

“Reuni as atrizes e propus criar um espetáculo para dar visibilidade aos motivos que as fizeram deixar seus países. As histórias foram surgindo com muita emoção, confiança e escuta. Cada depoimento era um convite ao cuidado e à responsabilidade de transformar tudo aquilo em cena”, conta Danielli Guerreiro.

“Optei por uma encenação mais direta, com os relatos sendo ditos olho no olho com o público. Meu maior cuidado foi garantir que nada soasse apelativo, e sim respeitoso e potente.” Segundo Guerreiro, o espetáculo também é uma ferramenta de acolhimento.

“O palco aproxima culturas, amplia vocabulário, fortalece a autoestima. Elas são vistas, ouvidas e acolhidas por desconhecidos, e isso tem um impacto imenso na forma como passam a se reconhecer”, conclui a diretora.

“Refugio” fica em cartaz no Centro Cultural Bibli-ASPA, na região central da cidade, com sessões gratuitas até 08 de junho. Confira abaixo.

SERVIÇO

Refúgio

De 16 de maio a 8 de junho – Sextas e sábados, às 20h – Domingo às 18h.

Duração: 60 minutos. Classificação: 12 anos. Gênero: Drama

Bate-papo após cada primeira apresentação da semana.

BibliASPA – Biblioteca Centro de Pesquisa América do Sul Paises Árabes África

Rua Baronesa de Itu, 639 – Santa Cecília, São Paulo – SP, 01231-001.

Capacidade: 70 lugares.

Ingressos: Ingressos gratuitos.

Telefone: (11) 3667-6077