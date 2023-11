A volta do Mágico Mascarado

Foto: Divulgação

Mister M Experience tem curta temporada em São Paulo

A partir desta quinta-feira, 9 de novembro, os fãs do ilusionismo têm encontro marcado com Mister M, o Mágico Mascarado. Figurando entre os maiores do mundo ele fará curta temporada no Teatro Procópio Ferreira, zona central de São Paulo, até o final deste mês.

Quem tá na casa dos 30 anos deve se lembrar do sucesso que Mister M, conhecido assim apenas no Brasil, fez nas noites do dominical Fantástico. Para alegria dos fãs e desespero dos demais ilusionistas, Val Valentino, seu verdadeiro nome, revelava os segredos por trás de cada mágica. No show “Mister M Experience”, Valentino consegue cativar todas as gerações.

Voltando lá atrás, crianças e adultos aguardavam ansiosos as noites de domingo para assistir Mister M na TV. Embalado por uma vinheta tensa e envolvente narração de Cid Moreira, o cara mostrava todos os truques e engenhocas para deleite da audiência.

A relação de Mister M com o Brasil se tornou tão forte a ponto dele virar tema do grupo funk Bonde do Tigrão. Porém, seu sucesso planetário mudou a forma como diversos países, entre eles, China, Indonésia e Japão viam a mágica com viés mais restrito.

Com os anos, Valentino enfrentou crises pessoais e problemas de saúde. Inclusive lutando contra um câncer de próstata. Tratamento e cura aconteceram no Brasil.

Val Valentino não cansa de agradecer os fãs brasileiros por toda admiração, mesmo decorridas duas décadas. A única ressalva ao nosso país é o fato da Associação de Mágicos do Brasil não o aceitar e desaprovar sua atitude em revelar os segredos das mágicas.

Perguntado a respeito se tivesse o poder de realizar apenas uma mágica Valentino diz que gostaria de trazer a paz para o planeta.

No palco do Procópio Ferreira, o espetáculo “Mister M Experience” apresenta ilusões, truques e mágicas que deixarão todos maravilhados. Inclusive o público verá um helicóptero no palco. Aberta a temporada de mágica, indo além de coelhos na cartola.

SERVIÇO

Mister M Experience

Estreia: 9 de novembro – 21 horas

Sessões e horários variados

Teatro Procópio Ferreira

Rua Augusta, 2823 – Jardins

Livre

Ingressos a partir de R$ 60,00

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/87740/d/220575