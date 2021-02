A vitaminada bertalha

A bertalha ou espinafre indiana é uma planta perene e pertence à família Baselaceous. É uma erva trepadeira com folhas alternadas e suculentas, as flores dividem-se em espiguetas simples, brancas, verdes ou vermelhas, e os frutos são folíolos e ovais. Além de ser uma boa fonte de vitaminas A, B e C, cálcio, ferro e fósforo, esse vegetal também pode ser usado na medicina popular. Suas raízes têm propriedades emolientes e adstringentes e podem ser usadas para tratar inflamações, doenças do fígado e hemorragia pós-parto.