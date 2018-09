A visão da medicina tradicional chinesa sobre a primavera

No entanto, a ideia inicial não é falar sobre a patologia em si, mas sim como a medicina tradicional chinesa observa essa estação ofertando dicas de prevenção. Nessa época é importante se preocupar com a nossa alimentação.

Portanto, de prioridade a sopas frias, frutas e alimentos mais leves e grelhados. A carne de aves é uma ótima opção para substituir a vermelha, além de ser muito saudável em qualquer época do ano. Dentre as frutas, morango e melancia são boas pedidas.

No caso dos alimentos quentes, de preferência no preparo a vapor do que cozido.

É um período para preparar melhor a digestão e se atentar a outras situações já que os dias mais quentes e longos tendem e ampliar os momento de happy hour e aí surgem os abusos.

Devemos pensar em nosso organismo primeiro. Vamos curtir a primavera, mas com saúde.

Nas próximas edições vamos trazer dicas de sucos detox e alimentos para benefício do corpo em geral.