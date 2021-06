A viola como paixão

O talento ao empunhar o instrumento impressionou a família, amigos de escola e onde mais se apresentasse e essa paixão se tornou a marca registrada da mineira. Para divulgar seu trabalho ela percorreu várias regiões do Brasil, assim como no Paraguai. O primeiro CD independente foi lançado em 2013 com onze faixas inéditas, sendo oito escritas pela própria Nayra que se mostrou também uma cantora brilhante.

Pelas estradas da vida a mineira conheceu grandes nomes do sertanejo, entre eles, Juliano Cezar e Roberta Miranda. Para este ano Nayra Days prepara um novo disco que trará sucessos da música sertaneja, além de participações de nomes de destaque do gênero. Uma curiosidade da cantora é sua formação em veterinária. Formada pela Universidade Federal de Uberlândia ela não esconde a paixão também pelos animais. Seus clipes nas plataformas digitais sempre trazem paisagens bonitas e amigos de quatro patas. Ou seja, tanto na música quanto na veterinária Nayra Days mostra potencial com um amor genuíno pelo campo e o estilo de vida do interior.

Para conhecer o trampo da mineira: www.youtube.com/NayraDays , www.instagram.com/nayra e https://open.spotify.com/artist/ 0MgBvmLkWI0uhEa6zXFluu. Vale a pena conferir.