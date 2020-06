De qualquer forma, seria no mínimo uma desumanidade abjeta estimular ainda mais esse indescritível emaranhado das absurdidades com o qual somos confrontados todas as manhã, tardes, noites e madrugadas, ainda que de relance, quando passamos diante de um televisor, uma página de jornal ou um rádio no noticioso preferido. Mas confesso, tenho tido alguns problemas frente ao mar tormentoso onde nos encontramos mergulhados. Valores como vida, respeito – e veja a amplitude desse conceito-, pátria, caridade, fraternidade, religiosidade, RACIONALIDADE, senão foram esquecidos em algum corredor do século 20, se tornaram, de um momento para outro depreciativos. Meus amigos, é muita informação.

Agostinho de Hipona e Tomaz de Aquino correm o risco de serem taxados reacionários, para mantermos um discurso elegante. Gente, por favor. Por caridade: raciocinar. Avaliar. Pensar. Ninguém precisa ter três ou quatro faculdades para distinguir o correto do errado. A vida nos ensina. Está lá dentro. Experiência e consciência. Lastimável.