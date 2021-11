A vida é um sopro, apenas viva!

Como a vida é um sopro, embora esses elementos tenham suas representações, a sequência de acontecimentos observados em terra, água, fogo e ar pode ser coincidência para alguns, mas para outros, motivos mais que suficientes de alerta divino.

Com tantos episódios tristes ocorrendo a todo momento, fica a certeza de que não somos nada e de que estamos apenas de passagem nesse mundo. Mesmo infelizes, esses acontecimentos servem para mostrar que devemos dar valor à vida e ao próximo.

É preciso repensar no corre-corre da rotina, nas batalhas que nos destroem e distraem da verdadeira luta existencial. Por essa razão, fazer o melhor, oferecer o que se tem de excelência sempre, é uma das formas de viver bem, desde que isso passe a ser parte do dia-a-dia e não apenas por alguns minutos, não apenas quando algo nos comove. Ações que crescem com a chegada das festividades do final de cada ano.

Não espere para pedir perdão a alguém, não protele aquele amor que você não viveu, não limite suas boas ações ao próximo, não impeça sua vontade de saborear algo novo na vida, não deixar para trás aquele encontro com o amigo saudoso.

É evidente que precisamos dar muito de nós para conseguirmos, contudo a vida é curta demais para perder tempo com coisas fúteis. Não importa com que idade morreremos, nenhum aniversário nos é suficiente. Não espere o seu tempo chegar ao fim, faça o seu melhor agora. Desperte o seu melhor e viva a vida intensamente. Ela é um sopro.

Cada um com sua crença, religião, time de futebol ou partido político, mas sempre pensando em fazer e perseguir um mundo melhor. Faça valer a pena. Afinal, Deus nos criou com um ‘sopro de vida’ e assim seremos entre um sopro e outro. O que nos resta é a vida que vivemos e o legado que deixamos.