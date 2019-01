A vida continua e a violência também

Combater essa perversidade se utilizando dela própria não é o caminho. Alternativas devem ser buscadas para promover a sensação de segurança das pessoas, se é que isso ainda é possível.

Há duas semanas assistimos cenas de horror atingindo o estado do Ceará com ataques que tiveram início após a mudança de comando da área de segurança que promete ser mais rígida e dura, principalmente com os líderes de facção dentro dos presídios, demonstrando os dois lados de uma situação preocupante. O primeiro, mostrando que o controle está em mãos de facínoras e de outro lado, a rebeldia e ações ameaçadoras para tentar mostrar medo àqueles que querem mudar a história de um país fadado à criminalidade.

Acostumados a levar vantagem, os mandantes dessas facções estão batendo de frente com um novo governo que também promete mais rigor e não dar trégua para os bandidos. A coincidência fica por conta de ocorrer em um estado onde o ex-presidente Lula e o candidato à presidência derrotado, Ciro Gomes, seu correligionário indireto, são líderes de votos. Interesses a parte, quem aparece no meio desse fogo cruzado mais uma vez é a população que volta a sofrer sem ter culpa.

Em uma semana em que a violência domina as páginas dos jornais, a boa notícia surge com a prisão do terrorista italiano Cesare Battisti, com 64 anos, ex-membro do Proletários Armados pelo Comunismo, um grupo militante e terrorista, foragido na Bolívia. Logo ele que gerou e praticou a violência, mas acabou beneficiado pelo ex-presidente Lula, que em seu último dia de Governo, em 2010, concedeu asilo político no Brasil ao bandido italiano.

A prisão de Battisti é para ser comemorada e foi o que fez o atual presidente Jair Bolsonaro com duras críticas ao PT.

O atual Presidente, que durante sua campanha mostrou-se disposto a implantar medidas firmes contra os bandidos pretende brecar a violência no País e está começando as estratégias para dar cabo a tantas mamatas.

A assinatura do decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil, embora polêmico, sinaliza para uma tentativa acertiva de deixar o criminoso menos à vontade. Vale a pena o risco, já que até agora foi tentado de tudo para inibir ação do bandido, considerando que, até aqui, nada teve sucesso. Sem confundir posse com porte, a inciativa se aplicada como deve tem meio de dar certo. Mas isso o futuro dirá.