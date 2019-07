Temos um patrimônio em nossas mãos que pertence ao futuro, que não deve se render a interesses econômicos tampouco à ignorância do homem. Temos um compromisso com o planeta e com nossos descendentes. Temos um compromisso com nossas consciências.

No mês de julho, lembramos a necessária proteção às florestas, e precisamos ter em mente que preservar é a certeza de nossa existência, quer por esse tesouro ainda desconhecido, quer pelo próprio clima de nossa terra, cada vez mais indecifrável. Ninguém apregoa a letargia científica, a preservação em redoma de vidro, enquanto doenças mórbidas destroem a humanidade, num processo autofágico, ou a pobreza assalta com cada vez mais violência os mais vulneráveis. A exploração com o bom senso, temo terrível, que permite o caminho do céu ao inferno, é a saída inteligente. A saída viável. A única saída, na verdade, e para nosso desespero…