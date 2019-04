A União faz a força

A grande equação que os novos modelos de gestão insiste em afirmar inovadas à guisa de fórmulas incríveis com abreviações sonoras e códigos mnemônicos que antes de mostrarem-se recursos de gestão, ocultem grandes blefes de marketing. E a Administração se rende a tais manobras, esquecendo-se do velho trinômio racionalização, esforço e seriedade. E o mais interessante é que os líderes que ousam a desafiar as versões do politicamente correto, são massacrados pela grande imprensa e pela opinião de massa. Há apenas um detalhe esquecido: os resultados positivos não são decorrentes de equívoco, da inexperiência, da sorte de aventureiros. Se de toda causa decorre um efeito, todo efeito sério advém de uma causa de mesmo porte. Logo se, por hipótese, alguém programa uma viagem diplomática estratégica ao estrangeiro, e se mantém equidistante de seus antagonistas usuais, inclusive antecipando seu retorno por exaurimento de sua agenda, a nós parece se mostrar um líder direto, sem supérfluos, sem alegorias.

A certeza…somente o tempo vai demonstrar com os resultados dessa postura. Boa sorte. Pelo nosso país. Por nossos filhos e netos. Já é tempo da seriedade e da responsabilidade se reencontrarem com a Administração Pública.