A rainha não está morta

Todo esse auê mostra que o Queen não está morto, arregimentando novos fãs e garantindo uma polpuda renda aos integrantes remanescentes. Livros que falam da trajetória do grupo também se destacam em meio a toda essa enxurrada. Dentre eles menciono “A Verdadeira História do Queen”, Editora Seoman, que com quase 500 páginas e muitas fotos narra a trajetória de Farrokh Bulsara (verdadeiro nome de Freedie Mercury) desde seu nascimento em 5 de setembro de 1946, passando pelo estrelato mundial e morte em 24 de novembro de 1991. No entanto a obra escrita por Mark Blake não é centrada em Freedie Mercury.

Apesar da importância vital do vocalista para a banda aborda também os demais membros, o guitarrista Brian May e o baterista Roger Taylor, que continuam em atividade. Primeiro convidaram Paul Rodgers para assumir os microfones e desde 2009 Adam Lambert tornou-se vocalista do Queen. Somente o extraordinário baixista John Deacon se aposentou. Mark Blake abre o livro falando daquele que é considerado um dos momentos mais emblemáticos na carreira de Freedie Mercury e companhia. A inesquecível apresentação no Live Aid, em 13 de julho de 1985. Organizado por Bob Geldof o festival angariou fundos para os famintos da África. A banda tocou por apenas 22 minutos, mas que ficaram para a eternidade. “A Verdadeira História do Queen” é obrigatório na estante de todos queenmaníacos.