O grupo de estudantes é um belo exemplo de que a questão é de escolha, mesmo quando o mundo está cercado de maus exemplos, como a maioria está, independente da classe a qual pertença.

Eles optaram pelo caminho da vitória, de fazer o bem ao próximo, como deveria ser com todos. Dedicados, eles criaram um projeto de um chiclete de pimenta que auxilia os astronautas a recuperarem o paladar e olfato. Por mais simples que pareça, mostraram que vale a pena quando se quer fazer a diferença.

Quem dera, o mundo fosse dotado de mais pessoas preocupadas em pender pela coisa certa. Não custa nada, seguir a linha, fazer o correto, ser parceiro, caridoso e respeitoso com o próximo.

Já que os jovens são o futuro do nosso País, que mais pessoas como eles surjam e mostrem que são diferentes e estão dispostos e prontos para mudar esse País.

São eles, os adolescentes que mostram capacidade de focar no que é certo sem dar bola para as facilidades e aventuras que envolvam drogas, violência e pornografia, cada vez mais ao alcance de todos e de quaisquer faixas etárias desde sempre.

É de pessoas assim que o mundo precisa. Mas para isso, quem hoje governa, que se mostra interessado em mudar essa história, deve fazer sua parte. Seja incentivando, seja investindo. Que o feito por esses meninos não caia no esquecimento e seja utilizado como exemplo em propagandas e discursos de autoridades.

Reconhecimento é tudo e a imprensa fez a parte dela em divulgar, mostrar para o mundo do que somos capazes. Agora, que os políticos se orgulhem disso e condecorem esses jovens que merecem os aplausos, em pé, ainda quando os momentos vividos ultimamente são péssimos e as notícias envolvendo adolescentes preocupam.

Daí relembrar da importância da educação, base de tudo, de todas as profissões de todas as pessoas que, se estão no poder, é porquê um dia estiveram sob a batuta de um educador que o incentivou.

A prova está aí com a vitória desses garotos que mostraram força de vontade e se fortaleceram com o apoio do professor, esse mesmo que hoje é enxovalhado e agredido por tantos que, por uma questão de escolha desviam dos caminhos. Contudo, dispostos a fazer um mundo melhor, esses mestres continuam ensinando e formando doutores, cientistas, presidentes, outros educadores, entre tantas outras ocupações, só para sentirem o prazer de aplaudir momentos que ficarão registrados para sempre.