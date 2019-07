A qualidade virou defeito

A impunidade talvez seja a principal razão para tanta ousadia dos bandidos. Quem achou que já tinha visto de tudo nesse mundo, ficou boquiaberto com a cena da tentativa de furto de uma caixa d’água de 30 metros de altura e 22 toneladas, no Rio de janeiro, palco de um ex-governo fraudulento com bilhões de reais desviados pelo eleito Sérgio Cabral.

Utilizando dois guindastes e um maçarico, eles finalizavam o corte da parte do reservatório quando foram surpreendidos. O caso já está sendo investigado pela polícia que ainda tenta entender qual era a pretensão dos envolvidos.

Com uma cara de pau sem tamanho, os rapazes do mal não se preocuparam em parar dois guindastes entre prédios, usar uma ferramenta de solda para cortar e, muito menos, com a segurança dos moradores do conjunto habitacional que não acreditavam, tampouco entendiam o que estavam presenciando ou acontecendo.

Estamos mesmo diante de um mundo estranho, fazendo crer que todo esforço feito para promover dias melhores acaba por cair por terra com ações como essa, apenas uma em meio a tantas atrocidades registradas diariamente mundo afora.

Pedir que a impunidade deixe de imperar nesse país, mesmo que seja chover no molhado, continua sendo o desejo da maioria, pelo menos daqueles que acreditam num mundo melhor. Mas como isso depende de quem está no poder que se mostra motivado a arrumar a casa, porém tem de lidar com aqueles que só pensam em si próprio e prejudicam ao invés de ajudar, fica difícil conseguir resultado positivo.

Ainda assim, fica o apelo para que não afrouxem as leis e punam com severidade quem for praticando um delito. Deixar claro que se for pego fazendo coisa errada irá, de fato, pagar por isso. Não dar ao criminoso a chance de pensar que poderá sair livre. Dessa forma, teremos como tentar a começar controlar a ousadia desses bandidos que pintam e bordam, certos da impunidade.

Embora estejamos falando de um meio bastante corrompido, não custa lembrar que outros países menos desenvolvidos conseguiram e não será o Brasil dos brasileiros que não conseguirá brecar tanta barbaridade em razão da falta de comando e isenção, sem generalizar, da polícia e da Justiça.