A pérola do rock and roll

Foto: Divulgação

Musical homenageia a icônica cantora americana Janis Joplin

Dois mil e vinte e cinco marca os 55 anos da morte de Janis Joplin cuja visceralidade e força de interpretação a tornaram uma das maiores artistas de todos os tempos. Nascida no Texas, em 14 de janeiro de 1943, Janis viveu apenas 27 anos, falecendo em 4 de outubro de 1970, vítima de overdose de heroína.

Infelizmente a cantora integra um cast de astros da música que nos deixaram com essa idade, entre eles, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Jim Morrinson e Amy Winehouse.

Apelidada carinhosamente pelos amigos próximos de “pearl” (pérola), Janis Joplin foi a principal voz branca do rockblues com performances intensas, cheias de emoção, sensualidade explícita e tristeza cortante.



A popularidade e misticismo em torno de JJ cresceram após o falecimento e as vendas de seus álbuns superaram a marca de 15 milhões somente nos Estados Unidos.



Para marcar o momento o Teatro J. Safra recebe a partir de 30 de maio o musical “Janis”, cuja temporada terá apenas seis sessões. A montagem tem texto assinado por Diogo Liberano, direção de Sérgio Módena e direção musical de Ricco Viana cabendo a atriz/cantora Carol Fazu incorporar Janis Joplin, cantando quatorze clássicos e mostrando aspectos da vida da intérprete de “Me and Bobby McGee”.



“Janis” chega à zona oeste de São Paulo após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro que lhe renderam várias premiações e indicações. Entre eles o Prêmio CESGRANRIO 2017 na categoria Melhor Atriz para Carol Fazu, além das indicações aos Prêmios Shell de Teatro na categoria música e ao Prêmio Botequim Cultural, categorias Melhor Espetáculo, Diretor e Atriz.



No palco, acompanhada por quatro músicos, vemos uma Janis Joplin em profunda reflexão sobre a fama, perda, arte, sucesso, família e solidão, analisando a própria vida. São 80 minutos nos quais a dramaturgia inteligente de Diogo Liberano nos oferece um espetáculo/retrato fiel e criativo de uma artista intensa que só queria ser amada por ser quem realmente era. No repertório constam “Cry Baby”, “Little Girl Blue”, “Kozmic Blues”,”Maybe”, “Piece of my Heart”, “Mover Over”, “Mercedez Benz”, “Tell Mama” e “Try”. Imperdível



SERVIÇO

Janis

Com Carol Fazu

Texto: Diogo Liberano

Direção: Sérgio Modena

Estreia: 30 de maio – 21 horas

Até: 8 de junho

Sessões: Sextas e sábados – 21 horas

Domingos: 19 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 80 minutos

Classificação: 12 anos

Ingressos a partir de R$ 35,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=527