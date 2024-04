A partida de um gênio: Ziraldo, o eterno Menino Maluquinho

Ziraldo Alves Pinto, o cartunista, escritor e dramaturgo que encantou gerações com seu humor ácido e personagens inesquecíveis, como o Menino Maluquinho, faleceu no dia 6 de abril de 2024, aos 91 anos. De acordo com a família, ele estava em casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quando se foi serenamente enquanto dormia.

Ziraldo deixa um legado monumental para a cultura brasileira. Sua obra, marcada pela criatividade, ousadia e crítica social, abrange diversos campos: cartunista, escritor, dramaturgo e pintor. Publicou cartuns em jornais e revistas, satirizando a política e a sociedade brasileira com humor ácido e perspicaz. Escreveu mais de 80 livros, incluindo obras infantis como “O Menino Maluquinho”, “Flicts” e “O Bichinho da Maçã”, que marcaram a infância de milhões de brasileiros. Adaptou algumas de suas obras para o teatro, como “O Menino Maluquinho” e “A Turma do Pererê”, que conquistaram o público com humor e leveza. Expressou sua criatividade também através da pintura, com obras que exploravam cores vibrantes e temas lúdicos.

Foto: Reprodução

Considerado um dos maiores nomes da cultura brasileira, Ziraldo influenciou e inspirou artistas de diversas gerações. Recebeu diversos prêmios ao longo de sua carreira, como o Prêmio Jabuti, o Prêmio Hans Christian Andersen e o Prêmio Nacional de Literatura.

Sua morte foi recebida com grande tristeza por amigos, familiares e fãs. Diversas personalidades manifestaram suas condolências nas redes sociais e destacaram a importância do artista para a cultura brasileira. O presidente da República, em nota oficial, lamentou a perda e o descreveu como “um dos maiores expoentes da cultura brasileira”.

Ziraldo partiu, mas seu legado permanece vivo em suas obras, que continuarão a encantar e inspirar pessoas de todas as idades. O Menino Maluquinho, Flicts e tantos outros personagens continuarão a brincar, questionar e sonhar com as novas gerações.

Detalhes da morte:

Data: 6 de abril de 2024

Local: Casa de Ziraldo, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Causa: Natural (não foi divulgada a causa específica)

Idade: 91 anos

Velório e sepultamento:

Velório: Realizado no dia 7 de abril, na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.

Sepultamento: Realizado no dia 8 de abril, no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Homenagens:

Diversas homenagens foram prestadas a Ziraldo, como: Decretos de luto oficial no Rio de Janeiro e em outras cidades. Moedas comemorativas com o rosto do autor. Exposições de suas obras. Publicações de artigos e livros sobre sua vida e obra.



Legado:

Ziraldo foi um artista completo que deixou um legado inigualável para a cultura brasileira. Sua obra, marcada pela criatividade, ousadia e crítica social, continuará a encantar e inspirar pessoas de todas as idades por muitas gerações.