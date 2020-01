A ordem é viver em 2020, 2021, 2022…

Viver realmente é um desafio e superá-lo tem de fazer parte do cotidiano. Nada melhor que o início de um novo ano para ir atrás de objetivos ou recuperar o que ficou para trás. Se tem um momento para encarar adversidades, é agora.

É a hora de arregaçar as mangas e não deixar ‘cair a peteca’. Um belo exemplo é o que fez um homem que sofreu um AVC do tronco, ficou sete meses internado e mesmo como certa limitação física não desistiu e participou da São Silvestre.