A Noz do Brasil e da saúde

Em casos de anemia e raquitismo, triturar de seis a oito cascas de nozes verdes, acrescentar mel e cozer em meio litro de água durante 15 minutos. Coar e tomar dois copos pequenos por dia. Não preparar em utensílios metálicos. Usar vidro refratário, barro ou madeira devido à presença de taninos em alta concentração. Para anginas e inflamações da garganta, gargarejar com o suco da casca das nozes diluído em água.

Artritismo e diarreia, tomar o infuso das folhas. Feridas na boca, gengivite e dor de dente, preparar suco de nozes verdes, misturar com mel e diluir em água para bocejo. Cálculos da vesícula, indica-se a cocção da casca da raiz.

Calos e verrugas, aplicar no local o “pó” dos ramos novos misturado com mel. Conjuntivite, lavar a conjuntiva com chá forte de folhas de nogueira. Tosse e doenças das vias respiratórias, tomar o infuso das folhas juntamente com mel e leite. Constipação intestinal, debilidade e tônico para o cérebro, incluir três ou quatro nozes diariamente nas refeições.