A noviça avoada

Foto: João Caldas

Comédia com Wilson de Santos tem curta temporada em São Paulo

“A Noviça Mais Rebelde”, aclamada comédia nos palcos brasileiros, volta para apenas três sessões no Teatro Itália Bandeirantes. Protagonizada por Wilson de Santos a montagem acontece em 11, 17 e 25 de maio. Ou seja são apenas três sábados, sempre às 16 horas no teatro da região central de São Paulo.

A curtíssima temporada no Itália Bandeirantes marca os 15 anos de sucesso da Irmã Maria José, carismático personagem do musical “Noviças Rebeldes”, sucesso Off-Broadway, chamado “nunsense”, do dramaturgo Dan Goggin, dirigido por Wolf Maia com a Cia Baiana de Patifaria.

Por mais de dez anos Wilson de Santos integrou a Cia Baiana dando vida a hilaria irmã Maria José, que ganhou fama e desde 2009 vem trilhando caminho e brilho próprios, rodando o Brasil com mais de 700 apresentações e público superior a 600 mil pessoas.

No Rio de Janeiro “A Noviça Mais Rebelde” ficou quatro meses no Teatro Leblon.

Na comédia musical vemos Maria José tentando convencer a Madre Superiora a deixá-la fazer um show beneficente, único sonho não realizado desde que se tornou freira.

Uma vez que a Madre Superiora se atrasa, a noviça é obrigada a conversar com a plateia, “improvisando jogos interativos e músicas, todos retirados de lembranças hilárias do seu passado picante antes de se converter à Igreja”.

“A Noviça Mais Rebelde” dura 90 minutos com direção do próprio Wilson de Santos.

SERVIÇO

A Noviça Mais Rebelde com Wilson de Santos

Teatro Itália Bandeirantes

Av. Ipiranga, 344 – República – Região Central de São Paulo

Tel: (11) 3131-4262

Todas as tardes de sábado de maio – 16 horas

Ingressos: A partir de R$ 40,00 (meia-entrada)

Inf: https://bileto.sympla.com.br/event/92282?share_id=1-copiarlink

Duração: 90 minutos

Classificação: 12 anos