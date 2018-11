A nova Yamaha MT-07 ABS 2019 chega ao Brasil mais atraente e divertida!

Torque brutal com Tecnologia Crossplane

Com o DNA Master of Torque, a MT-07 2019, responde de forma vigorosa ao acelerador, com torque que garante força de sobra nas mais diversas situações de pilotagem.

O motor possui tecnologia Crossplane, a mesma utilizada na M1 do multicampeão de MotoGP, Valentino Rossi, que foi pensada para melhorar o torque e entrega de potência do motor.

O moderno e poderoso motor bicilíndrico em linha com 689cc do tipo DOHC da MT-07 2019 possui dois comandos e oito válvulas no cabeçote. Arrefecido a líquido e alimentado por sistema de injeção eletrônica, ele é capaz de desenvolver a potência máxima de 74,8 cv a 9.000 rpm, e o torque máximo de 6,9 kgf.m a apenas 6.500 rpm.

Novo Design

A MT-07 2019 mantém seu visual musculoso, porém com linhas que inspiram ainda mais robustez e agressividade. Seu completo redesenho pode ser percebido no novo tanque de combustível, com destaque para os defletores de ar e abas do radiador. O para-lama dianteiro e o farol dianteiro também foram remodelados.

O já consagrado painel e seu posicionamento ao centro do guidão, tornou-se uma das marcas registradas do modelo. Bastante completo, ele tem display em LCD e iluminado por LED e é totalmente digital. Conta com relógio, indicadores de marcha e combustível; outro destaque é o conta giros em barras entre 4.000 a 8.000 rpm que indica, além da rotação, a faixa de maior torque. Ainda tem, hodômetro total e parcial, consumo médio, consumo instantâneo, F-trip (hodômetro parcial de reserva de combustível), temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do ar de admissão e o indicador “Eco”, que mostra quando a motocicleta está consumindo de maneira eficiente o combustível considerando rotação do motor, ângulo de abertura da borboleta, velocidade da motocicleta e indicador de marcha.

Mais Conforto

Para trazer mais conforto tanto para o piloto quanto para a garupa, os bancos foram completamente redesenhados e agora estão mais largos e ergonômicos, favorecendo uma pilotagem prazerosa e confortável no uso urbano e nas estradas.

Agilidade e Controle

As suspensões também passaram por mudanças. Os amortecedores dianteiros ganharam nova calibragem mais firme e o amortecedor traseiro tipo monocross passou a contar com a possibilidade de ajuste de retorno, além das 9 regulagens de compressão da mola já existentes. Em termos práticos, essas mudanças dão à nova MT-07 mais agilidade, controle, estabilidade e segurança.

A MT-07 2019 é equipada com sistema de freios a altura de sua performance, formado por dois discos flutuantes de 282 mm e pinças de 4 pistões cada na dianteira, um disco de 245 mm e pinça simples na traseira, e claro, sistema ABS.

A mais leve da categoria

Com apenas 183 kg em ordem de marcha, a MT-07 2019 surpreende pela facilidade e diversão na condução, privilegiando o desempenho. O que contribui para isso, é seu compacto chassi tubular – cujo motor faz parte da estrutura – e rodas de liga leve de 10 raios.

A nova MT-07 possui a melhor relação peso/potência da categoria, com 2,4 kg/cv, dando mais leveza e agilidade na pilotagem.