A mudança começa por você

Vai mudar quando o brasileiro mudar.

Vai mudar quando você devolver o troco errado para o caixa, quando você marcar consulta no SUS ou particular, e for.

Vai mudar quando você respeitar as pessoas e a opinião delas. Vai mudar quando você respeitar as diferenças.

Vai mudar quando você desligar a TV e ler um livro, quando você for à reunião da escola do teu filho.

Vai mudar quando você parar de comprar coisas com o valores maiores que seu salário.

Vai mudar quando você valorizar os professores do teu filho.

Vai mudar quando você parar de fazer gato na energia, na água, na internet e na TV a cabo, quando você parar de cortar filas, quando deixar de burlar as multas.

Vai mudar quando você parar de chamar negro de “moreninho” ou quando você parar de chamar o filho do vizinho de viado e a filha da vizinha de galinha.

Vai mudar quando você, casado ou casada, deletar o app de namoro, quando você deixar de se preocupar se a moça ou o homem se depilam… quando parar de cuidar da vida dos outros, quando a sua tem coisas para melhorar.

Vai mudar quando você deixar de reclamar dos juros que você sabia que pagaria só para ter o carro do ano.

Vai mudar quando você parar de reclamar que no mês não tem feriado e quando você ensinar para seu filho que o porteiro merece o mesmo respeito que o delegado.

Vai mudar quando você ensinar ao seu filho que respeito, ética e moral são mais importantes que a força e que a violência. Também é quando você parar de dar brinquedos caros ao seu filho por ostentação devendo se sentar no chão para brincar com ele.

Vai mudar quando você mostrar que valores servem para qualquer situação e não só para quando a situação envolve você e seu umbigo.

Vai mudar quando você der valor para o trabalho que sua esposa ou esposo realiza em casa.

Vai mudar quando você deixar de achar o cabeleireiro barato e pedir desconto ao dentista. Vai mudar quando você parar de compartilhar desgraça no Facebook e sair para fazer um trabalho voluntário.

Vai mudar quando você souber a diferença entre notícia com fundamento e fake news.

Vai mudar quando você votar em candidato sem pensar no que vais ganhar.

Vai mudar quando você parar de compartilhar onde tem blitz e também quando você não usar a vaga da pessoa com deficiência ou não parar fila dupla.

Vai mudar quando você pegar o cocô do teu cachorro na rua. Vai mudar quando enfim você entender que política não é só de 4 em 4 anos, e sim que a política está até no pão com ovo que você come, para pagar o carro do ano.

Nenhum político é capaz de mudar um país se as pessoas não mudarem suas atitudes!