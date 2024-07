A milenar magia do circo

Foto: Divulgação

Espetáculo inédito em São Paulo traz complexos números circences

Uma ótima dica para o próximo final de semana é “Circus Experience” que terá duas sessões no Teatro J. Safra na sexta-feira (19) e no sábado (20).

Integrando a programação que celebra os 10 anos do palco da zona oeste paulistana “Circus Experience” apresenta o trabalho de jovens artistas com vasta experiência internacional em performances de alto nível e enorme grau de dificuldade e complexidade.

Idealizado e produzido por Rodrigo Cauchioli o espetáculo circense é o encontro de todas as artes, pois apresenta diversas disciplinas do mundo artístico num único evento.

“Circus Experience tem a capacidade de entreter, encantar e inspirar aqueles que o assistem. Arte milenar, que se mistura com a histórias da humanidade tendo o poder de se reinventar e evoluir na mesma velocidade e intensidade que a raça humana”, diz Rodrigo Cauchioli.

Quem comanda e apresenta o show é o palhaço Piolito, interpretado pelo artista Márcio Pial retratando com muito humor as situações cotidianas e típicas da cultura brasileira.

No palco malabares, contorcionistas e acrobacias encantam os olhos da plateia.

“O circo tem lugar cativo no coração e na memória afetiva do povo e é o único lugar no mundo onde se pode sonhar com os olhos abertos. Tem o poder de reunir familiares e amigos, proporcionando encanto e alegria a todas as idades”, completa Cauchioli.

SERVIÇO

Circus Experience

Artistas: Marcio Pial (Clown); Thaina Feroldi (Contorção); Cecília Dimitriev (Hula Hoop); Lucas Lopes (Malabarista); Beatriz Mendes (Hand To Hand) e Gabriel Manzini (Hand To Hand)

Gênero: circo

Recomendação: Livre

Duração: 60 min

Datas: 19 de julho, às 21h, e 20 de julho às 20h.

Ingressos: entre R$ 20 e R$ 80

Compras online: https://www.eventim.com.br/artist/circus-experience/?affiliate=JSA

Bilheteria

Quartas e quintas – 14 horas às 21 horas

Sextas, Sábados e Domingos – 14h até o horário dos espetáculos

Aceita os cartões de débito e crédito: Amex, Dinners, Elo, Mastercard, Visa e Hipercard. Não aceita cheques.

Telefone da bilheteria: (11) 3611-3042

Teatro J. Safra | 627 lugares

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611 3042 e 3611 2561

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Acessibilidade para deficiente físico

Estacionamento: Valet Service (Estacionamento próprio do Teatro) – R$ 30,00