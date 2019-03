A magia dos anos 70 no Theatro Net

A década de 70 ficou marcada por momentos inesquecíveis na política, moda, cultura, comportamento, esportes e arte em geral.

Um mundo que estava em constante ebulição e movimento. No Brasil os anos 70 representaram o período mais violento da Ditadura Militar. A montagem traz novamente a parceria do produtor e diretor Frederico Reder com o dramaturgo e pesquisador Marcos Nauer. No palco os 24 atores usam 300 figurinos, em 20 cenários diferentes, acompanhados por uma orquestra de 10 músicos e efeitos de luz cantando mais de 250 músicas divididas como se fosse um disco de vinil. O lado A vai de 1970 a 1976 e o Lado B completa a década entre 1977 e 1979.

“Reunimos teatro, documentário e música. Este formato me permitiu unir tudo isso e ainda propor um novo olhar para a forma de se fazer um espetáculo musical”, diz o diretor Frederico Reder. “O doc.musical não apresenta a biografia de nenhum artista, porque o olhar está no coletivo, no grupo, numa época, portanto, é de fato, a música a grande protagonista”, explica Marcos Nauer.

“Os anos 70 mostraram vários caminhos possíveis por meio da arte, da música e da dança. E em todos eles era preciso ser forte para sonhar com um mundo novo e melhor”, pondera Nauer. “Foram anos de muita luta e força. Há canções que captam essa aura, mas há também muitas outras de muita beleza e aquela explosão de alegria com o surgimento da disco music”, acrescenta o dramaturgo.

Para tornar ainda mais representativo o espetáculo as Frenéticas Dhu Moraes, Leiloca Neves e Sandra Perâ estão no elenco, além da cantora Baby do Brasil interpretando grandes sucessos da música brasileira da época como “Dancin Days”, “Brasileirinho”, “Menino do Rio”, “Lá vem o Brasil Descendo a Ladeira” e “Aquarela Brasileira”.

Movimentos musicais que explodiram nos anos 70 como Tropicalismo, Glam Rock, Disco, Punk e Reggae são mostrados em canções inesquecíveis como “A Menina Dança” (Novos Baianos), “Starman” (David Bowie), “Há dez Mil Anos Atrás” (Raul Seixas), “Top Top” (Mutantes), “Bohemian Rapshody” (Queen), “Sampa” (Caetano Veloso), “No Woman, No Cry” (Bob Marley), “Anarchy in The UK” (Sex Pistols), “Stairway To Heaven” (Led Zeppelin) e “Last Dance” (Donna Summer).

Enfim, um espetáculo imperdi´vel. Viagem a um tempo inesquecível.

Serviço

70? Década do Divino Maravilhoso – Doc. Musical

Theatro NET São Paulo – Shopping Vila Olímpia, 5º andar – Rua Olimpíadas, 360.

Até 30 de junho de 2019

Datas e horários: Quintas e Sextas – 20h30

Sábados: 17 e 21h

Domingos: 17h

Classificação: 14 anos

Duração: Aproximadamente 180 minutos com intervalo de 15 min

Gênero: Musical