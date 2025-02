A magia do U2 no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

Banda irlandesa recebe tributo no próximo dia 20 de fevereiro

Os fãs do U2 têm encontro marcado no próximo dia 20 de fevereiro com os paulistanos da U2 One Love no Teatro Bradesco.

Considerado o maior tributo ao U2 da América Latina o quarteto formado por Sérgio Rosa (vocal), Álvaro Cordeiro (guitarra), Diego Padovan (baixo) e Luciano Lobato (bateria) promete uma noite inesquecível replicando com fidelidade o grupo irlandês.

Formado em 2006 a U2 One Love vai muito além do simples tributo. Performance de palco, instrumentos, figurinos, postura e sonoridade idênticas levam o público a se sentir num autêntico show de Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. e Adam Clayton, os caras que integram a maior banda irlandesa da história. Segundo alguns, é claro.

A apresentação única no palco da zona oeste traz “U2 One Love In Concert – The Las Vegas Sphere Experience”, reproduzindo o show que o U2 realizou na emblemática casa de eventos norte-americana, inaugurada em setembro de 2023. O sucesso foi tanto que Bono e companhia esticaram a temporada por semanas.

O espetáculo dos paulistanos garante a emoção de estar cara a cara com os autores de “Sunday, Bloody, Sunday”. No repertório não devem faltar as clássicas, “New Years Day”, “I Still Haven’t Found what I Am Looking For”, “Stay”, “Whit Or Whitout You”, “Beautifu Day”, “Sweest Thing”, “Vertigo”, “The Unforgettable Fire”, “Walk On” e “Desire”.

SERVIÇO

U2 One Love

U2 One Love In Concert – The Las Vegas Sphere Experience

Dia 20 de fevereiro – Quinta-feira – 20 horas

Ingressos a partir de R$ 60,00

Duração:105 minutos

Classificação: Livre

Teatro Bradesco – Shopping Bourbon

Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes – São Paulo – SP

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/u2-one-love-in-concert-the-las-vegas-sphere-experience-14017