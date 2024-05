A magia do circo pede passagem

Foto: Divulgação

Dedé Santana e Tirulipa juntos numa superprodução homenageando o circo

Com origem na antiguidade quando artistas egípcios, gregos e romanos faziam performances de acrobacia, malabarismo e números cômicos o circo se tornou uma arte que atravessou séculos cativando a criança interior de cada um.

Sendo assim, neste final de semana o Anhembi, em São Paulo, será palco ou picadeiro de um grande espetáculo que reúne dois artistas circenses de distintas gerações, porém com algo em comum: iniciaram as carreiras embaixo das lonas.

“Abracadabra – Circo Musical” junta o eterno Trapalhão Dedé Santana, que aos 88 anos continua fazendo história, com o cearense Tirulipa, palhaço da nova geração cujo talento arranca riso fácil, tendo mais de 35 milhões de seguidores nas redes sociais.

A megaprodução, reúne mais de 60 artistas de várias nacionalidades com 100 profissionais envolvidos trazendo números clássicos do circo como malabares apresentados por Danny Pink, artista brasileira que viajou o mundo como malabarista; um show chileno de bicicletas que vão de uma até cinco rodas com o duo Mimito e Skarlet; os também chilenos da Família Ugalde, que performam o número do Pêndulo; e equilibristas equatorianos da Família Palma Díaz, que ultrapassam limites humanos.

Além disso, serão apresentados truques de mágica, ilusionismo, acrobatas, números aéreos, força capitar, o perigoso Globo da Vida com 6 motos correndo dentro de um globo metálico e muito mais.

No comando de “Abracadabra – Circo Musical” Tirulipa e Dedé fazem humor e palhaçaria numa harmonia geracional, grandiosa e interativa levando a todos a magia da arte circense.

Concebido pelo produtor Frederico Reder “Abracadabra – Circo Musical” traz a essência do circo, que segundo ele, é a arte da superação humana.

“Só ele (circo) faz o impossível tornar-se possível. É a única manifestação cultural onde a língua não interfere, porque aqui se fala com a alma. Em muitas línguas, a expressão Abracadabra, quer dizer ‘o poder da palavra’. Ou seja: o que se fala acontece”, atesta Frederico Reder.

Dedé Santana diz que a melhor coisa do espetáculo é poder reencontrar o público no circo, local em que nasceu como artista.

“Quero convidar todo mundo para vivenciar comigo a melhor experiência de suas vidas: voltar a ser criança. Então, se tudo que a gente fala acontece, vou querer ouvir o público todo repetindo comigo no show: ”eu vou voltar a ser criança agora’”, diz o eterno trapalhão.

“Abracadabra – Circo Musical” terá apenas cinco sessões no Anhembi nos dias 24, 25 e 26 de maio.

SERVIÇO

“Abracadabra – Circo Musical” – Um Espetáculo de Frederico Reder

Local: Anhembi – Avenida Olavo Fontoura, 1950 – Santana – SP

Sessões:

Sexta-feira (24 de maio) – 20h30

Sábado (25 de maio) – 17h30 e 20h30

Domingo (26 de maio) – 15h00 e 18h00

Valores:

Bronze – R$50,00 (meia-entrada) e R$100,00 (inteira)

Prata – R$110,00 (meia-entrada) e R$220,00 (inteira)

Ouro – R$140,00 (meia-entrada) e R$280,00 (inteira)

Diamante – R$200,00 (meia-entrada) e R$400,00 (inteira)

Classificação: Livre. Menores de 18 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Crianças de colo de até 1 ano e 11 meses de idade não pagam ingressos.

Duração: 120 minutos

Acessibilidade: Sim

Canal de vendas oficial: uhuu.com – com taxa de serviço

Estacionamento: Terceirizado no local

Obs.: O elenco e os números podem sofrer alterações sem aviso prévio.