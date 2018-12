A Magia De La La Land

Agora imagina esta magia saindo da tela grande e ganhando os palcos? Exatamente o que vai acontecer nos dias 16 e 17 dezembro no Espaço das Américas. A casa localizada na zona oeste paulistana receberá toda a estrutura deste grande espetáculo que está rodando o mundo.

La La Land In Concert é um enorme sucesso sempre com ingressos esgotados. Já passou por Estados Unidos, Canadá, Turquia, Reino Unido, Itália, Suíça, entre outros países. No Brasil serão três apresentações, além das duas na capital paulista, Porto Alegre recebe La la Land In Concert em 21 de dezembro no Auditório Araújo Vianna. O que se vê é puro encantamento. O filme é exibido numa tela gigante, enquanto no palco uma orquestra executa ao vivo a magnífica trilha sonora original de Justin Hurwitz.

O espetáculo terá legendas em português e intervalo de 15 minutos entre um ato e outro. Serão duas noites inesquecíveis ao som deste que é um dos maiores recordistas da história da sétima arte. Imperdível.

Serviço

La La Land In Concert

Dias 16 e 17 de dezembro

Local: Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda

Capacidade: 3.949 pessoas

Indicação: 12 anos

Informações:

www.espacodasamericas.com.br