A magia das danças brasileiras

Que o Brasil é um país rico culturalmente, com várias manifestações artísticas distintas de norte a sul é fato. Acima de tudo a dança é parte integrante da cultura em nosso país sendo que inúmeros grupos realizam trabalhos no tocante à preservação e disseminação dessas manifestações. Um destes grupos é o Flor Ribeirinha da comunidade de São Gonçalo Beira Rio, de Mato Grosso. Criado em 1993 o Flor Ribeirinha é importante no trabalho de preservação do Siriri e Cururu, danças típicas do Centro-Oeste.