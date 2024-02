A inesquecível Virgínia Lane

Foto: Dalton Valério

Musical homenageia uma das grandes artistas brasileiras

Considerada a maior vedete do Brasil, Virgínia Lane (1920-2014) foi uma mulher à frente de seu tempo. O clichê pode ser batido, porém é apropriado para Virgínia Giacone, nome de batismo, nascida no Rio de Janeiro, e que em 93 anos de vida soube se fazer empoderada, muito antes do termo se tornar comum.

Atriz e cantora de enorme sucesso nas décadas de 30 e 40 a carioca enfrentou preconceitos e viveu histórias inacreditáveis ao longo da carreira. Recebeu o título “A Vedete do Brasil”, do Presidente Getúlio Vargas, com quem ela afirmava ter mantido um caso por mais de uma década.

Partindo dessa premissa o Teatro FAAP recebe a partir de 8 de março o musical “A Vedete do Brasil”, resgatando o mito de Virgínia Lane, contando feitos e histórias dessa pioneira artista, os quais reverberam até hoje no imaginário coletivo.

Com dramaturgia assinada pelo jornalista Cacay Hygino em parceria com Renata Mizhari o espetáculo marca a estreia na direção de Cláudia Netto, enquanto o premiado Alfredo Del-Penho cuida da direção musical.

No palco a experiente Suely Franco interpreta Virgínia em seus últimos anos de vida, “enquanto prepara uma ceia de Natal com a filha única, Marta(Flávia Monteiro), e aguarda a chegada de um amigo. Ao longo do dia, ela relembra episódios que marcaram a sua trajetória, em cenas que divide com Bela Quadros, responsável por dar vida à Virgínia no auge de sua juventude”.

Muito mais que plumas e paetês, “A Vedete do Brasil” ressalta a importância de falar sobre uma artista pioneira, empoderada e que lutou contra os preconceitos numa época em que as mulheres eram oprimidas com muito mais ênfase que atualmente.

Acompanhadas pelos instrumentistas Vinícius Teixeira (bateria), Guilherme Montanha (sopro) e Marcelo Farias (piano digital) as atrizes interpretam clássicos do teatro de revista como “Sassaricando”, gravada por Virgínia em 1951, “Barracão” (da chanchada “É Fogo na Roupa”), “Ninguém me Controla” e muitas marchinhas de letras maliciosas e duplo sentido bem-humorado que a consagraram, entre elas “Marcha da Pipoca”.

SERVIÇO

A Vedete do Brasil – Um Musical Brasileiro

Teatro FAAP -Rua Alagoas, 903, Higienópolis, São Paulo/SP

Temporada: De 08 de março a 28 de abril.

Sexta, às 20 horas

Sábados, às 19 horas

Domingos, às 17 horas

As sessões de domingo vão contar com intérprete de libras

Vallet no local.

Classificação Indicativa:12 anos.

Duração: 80 minutos. Gênero: Musical

Site Vendas: https://teatrofaap.showare.com.br/Default.aspx?EVENT ID=188&trk_eventId=188

Preço: Plateia R$ 140,00 (inteira) e R$ 70,00 (Meia)

Mezanino (Preço Popular) R$ 50,00 (Inteira) e R$ 25,00 (meia)