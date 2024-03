A importância de preservar a floresta

Foto: Gal Oliveira

Diário de Pilar na Amazônia fala de educação ambiental para as novas gerações

A partir de 23 de março o Teatro VIVO recebe em curta temporada o espetáculo “Diário de Pilar na Amazônia”.

Após temporada de sucesso no Rio de Janeiro em 2023 a montagem chega ao palco da zona sul de São Paulo prometendo atrair atenção de crianças e adutos.

A peça é adaptada da Série “Diário de Pilar”, verdadeira febre entre os pequenos, da escritora e roteirista carioca Flávia Lins e Silva, também criadora da série televisiva e cinematográfica “D.P.A – Detetives do Prédio Azul”.

Com direção e roteiro de Symone Strobel a montagem traz novamente a atriz Miriam Freeland como Pilar, a menina aventureira que viaja o mundo acompanhada pelo amigo Breno e o gato Samba, desta vez no coração da floresta amazônica.

Ao lado da indígena Maiara, o trio enfrenta um perigoso grupo de madeireiros inescrupulosos que desmatam a floresta traficando a madeira rio abaixo. Navegando pelos rios Amazonas, Solimões, Negro e Tapajós, a turminha tem encontros incríveis com seres mágicos da floresta, entre eles, Iara e Curupira, que os ajudam a combater os cruéis madeireiros.

“Diário de Pilar na Amazônia” promove um encontro com as riquezas e mistérios da floresta, para todos os públicos, com canções originais, personagens da cultura e mitos dos povos originários. O elenco é multi-racial com atores indígenas, pretos e brancos de diferentes gerações exaltando de forma poética e lúdica os povos, vegetação e animais da amazônia.

O espetáculo traz informações “pouco conhecidas e muito úteis sobre o bioma amazônico e sua preservação, tornando-se um potencial instrumentos de educação ambiental através da arte”.

“Estou encantada com a adaptação do livro para a peça. O público vai fazer uma imersão sensorial na Amazônia e certamente sairá muito tocado e transformado”, vibra a autora, Flavia Lins e Silva.

Para Miriam Freeland falar da Amazônia agora é diferente e precisava de uma abordagem mais firme e comunicativa com os tempos atuais.

Mas a gente não queria perder o encantamento, a poesia e a esperança com a floresta amazônica, porque estamos fazendo um espetáculo para crianças e suas famílias. Então é um espetáculo esperançoso e que termina pra cima”, explica Freeland.

O Diário de Pilar na Amazônia fica no Teatro VIVO até 14 de abril, com sessões aos sábados e domingos.

SERVIÇO

Diário de Pilar na Amazônia

Estreia dia 23 de março, sábado, às 15h.

Temporada: Sábados às 15h e domingos às 11h e às 15h. Até 14 de abril

Duração: 65 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 90,00 e R$ 45.00

TEATRO VIVO – Avenida Doutor Chucri Zaidan, 2460 – Morumbi. Telefone: 11 3430-1524.

Bilheteria:

Funcionamento somente nos dias de peça, 2h antes da apresentação

Ponto de Venda Sem Taxa de Conveniência: Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460 (antigo 860) – Morumbi

Estacionamento no local: Valor R$ 25,00 – Funcionamento: 2h antes da sessão até 30 minutos após o término da apresentação

Crianças até 3 anos não pagam (devem sentar no colo do adulto responsável)

Crianças de 4 a 12 anos pagam meia entrada

Inf: https://www.vivo.com.br/a-vivo/a-empresa/patrocinios/cultura/teatro-vivo