A importância da prevenção

“Com novembro chegando, onde se propaga o mês azul, muitas mobilização ocorrem pela País. Porém, seria muito importante se pudéssemos fazer deste mês de conscientização, todos os dias, todos os momentos”, disse.

O especialista lembra ainda que as doenças não escolhem mês para surgir, mas também não surgem de repente. “A prevenção é muito importante e garante qualidade de vida. Devemos pensar no futuro melhor e incluir a saúde. Não adianta reclamar que não tem saúde, que não tem médico, entre outras coisas, porque temos muitas pessoas que não se importam com prevenção”, pontuou.

Segundo Dr. Gilberto, não pode deixar só para novembro ou meses que celebram datas voltadas a conscientização à prevenção de doenças. “Devemos fazer de nosso cotidiano, dias maravilhosos seja rosa ou azul, para que possamos ter saúde hoje e amanhã. A acupuntura e outras técnicas da medicina tradicional chinesa ajudam nessa questão e nós da Clínica Madu estamos prontos para atender e orientar”, concluiu.