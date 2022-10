A importância da higienização do ar-condicionado

Além do acúmulo de sujeira, o sistema pode ficar cheio de fungos, ácaros e bactérias. Desse modo, ao ser ligado novamente, o sistema de ar joga todas impurezas para fora, contaminando o interior do carro. A partir dessa situação, problemas de saúde como asma, sinusite e bronquite podem se manifestar. Em casos mais graves, a sujeira pode causar até pneumonia.

Além de evitar a proliferação da sujeira, a higienização do ar-condicionado também é benéfica para a preservação do sistema. Por isso, é indicado que o procedimento seja realizado ao menos uma vez no ano. Desse modo, é possível eliminar impurezas na serpentina e preservar as mangueiras e canos de circulação.

Além dos ganhos já citados, a limpeza proporciona uma maior economia de energia, uma vez que quando o sistema está limpo há um esforço muito menor para que o compressor esfrie o ambiente.

