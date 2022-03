Porém, o que se vê nas últimas semanas envolvendo o futebol no Brasil e fora dele são verdadeiras batalhas que se assemelham à guerra. Aqui cabe apenas uma correção: pessoas assim estão longe de ser torcedores.

Em menos de duas semanas, dois casos de agressão contra atletas no Brasil e um entre torcidas no México. Nesse último, cenas lamentáveis de pessoas sendo espancadas na briga generalizada entre torcedores do Querétaro e Atlas.

Por aqui, emboscadas feitas à espera de atletas do Bahia e Grêmio num tom de cobrança que ultrapassa qualquer limite, deixou todos assustados e apreensivos.

Dessa forma, podemos dizer que o mundo está em guerra e a humanidade cada vez mais menos humana. Num momento de tanta violência e num mundo tão conturbado, a história de que o bem sempre vence o mal ainda nos dá esperança de que dias melhores virão. Só assim para continuar acreditando e esperando na possibilidade de bonança e um pouco mais de paz em meio às ameaças de bombas entre países e, mais perto de nós, o confronto de torcidas que deveria ser entoada apenas em gritos de gol e apoio ao clube extrapola os limites do bom senso e mata inocentes.

Tanto na Europa, quanto aqui, são ameaças constantes de ambos os lados e também o recuo de uma das nações para evitar uma guerra que parece estar longe do fim.

A tolerância se tornou uma virtude de poucos, contudo, não se pode viver em meio a tanta violência tão próxima do homem como nunca se viu antes.

A guerra parece ser de todos, mas nem todos estão preparados emocionalmente e psicologicamente para encará-la.

Nem mesmo buscar refúgio em cidades do interior tem sido satisfatório, já que a bandidagem se espalhou de maneira difícil de controlar. Se irreversível ou não, o medo está instalado.