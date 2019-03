A hora e a prioridade apontam para o planeta

Antes tarde do que nunca, mas ainda dá tempo de refletir e adotar hábitos de consumo sustentáveis para a conservação do planeta. Esse, aliás, é o tema da campanha da Hora do Planeta desse ano.

Com tanta tragédia ligada ao retorno da natureza acontecendo no mundo e milhares de pessoas morrendo em meio a enchentes, tempestades e tornados vistos em lugares inimagináveis, o que permite apontar para uma reflexão como palavra de ordem.

Era até normal esperar por fenômenos como esses em diversos países que se preparavam para evitar uma tragédia maior. Porém, nos últimos tempos o que vemos são chuvas torrenciais em lugares onde não se esperaria tanta água assim, ocasionado perdas irreparáveis. Tremores de terra, tufões e furacões inesperados e mais fortes também foram registrados nos últimos tempos causando perplexidades às tragédias que vem vindo umas atrás das outras deixando mortes e destruição.

Muito do que está ocorrendo tem a ver com a falta de conscientização do ser humano, que pouco se importava com a natureza, e continua deixando de se preocupar. Isso inclui empresas compromissadas com sustentabilidade e outras ações que abandonam acordos que resultam em mais poluição e, consequentemente em fenômenos da natureza surpreendentes.

O mais recente episódio pode ser visto na África, com quase 700 mortes registradas, após a passagem de um ciclone. Uma tragédia muito pior do que se imaginava.

Nessa toada, fica o puxão de orelhas aos governantes que também mostram pouca ou quase nenhuma preocupação com o tema.

Na verdade, nada adianta aparecer engravatado em fóruns que discutem o tema e depois dar de ombros para os compromissos assumidos. Entretanto é o que mais se vê, com os interesses e ganância sempre à frente de tudo. Uma pena.

Com tanta ignorância batendo à porta, é bom repisar para que cada um insista em fazer sua parte e que mais uma Hora do Planeta sirva para conscientizar as pessoas que esses fenômenos são reflexos do que nós mesmos produzimos. Portanto, nada jogar lixo em rios e córregos, descartar entulho em área inapropriada, desmatar, poluir e promover atos que se voltam contra nós mesmos e nossas gerações. Afinal, o ser humano precisa muito mais do planeta, do que ele do ser humano.