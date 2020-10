A Hora do rush com Stage Left

Uma vez que a pandemia mudou a forma de ver espetáculos os protocolos sanitários são respeitados. Durante as apresentações os carros ficam a uma distância segura um do outro com o som sintonizado numa frequência de rádio específica para o evento. Além disso o show também é transmitido no telão de 14x8m propiciando visão geral do que rola no palco. Finalizando o Drive-in Classic Rock o grupo Stage Left reproduz fielmente o repertório do trio canadense Rush. Infelizmente a morte do batera Neil Peart, ocorrida em janeiro deste ano, não permitirá uma reunião do grupo. Porém o Stage Left continuará levando o legado e a música do Rush para deleite dos fãs.

Formado em 2011 por Marcos Freire (vocais/baixo/sintetizadores), Nereu Pereira (bateria/percussão) e Silvio Freire (guitarras/bass pedais) o SL mostra com fidelidade os instrumentos, arranjos e timbres dos canadenses. Sua técnica impressiona propiciando uma experiência empolgante ao tocarem clássicos como “Time Stand Still”, “Fly By Night”, “Tom Sawyer”, “The Big Money”, “Subdivisions”, “Stick It Out”, “Animate” e “The Speed Of Love”. Mais que um tributo os rapazes do Stage Left demonstram devoção ao Rush. Recomendado.

