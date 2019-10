A História de Nós 2 no Teatro Porto Seguro

O rompimento da relação ocorreu devido ao fato que, com o tempo, seus gostos e personalidades tornaram-se diferentes, aflorando as visões contraditórias do masculino e feminino levando muitos dos espectadores a se identificar com o que acontece em cena.

Mouhamed Hafouch substitui Marcelo Valle e teve pouco tempo de ensaio, mas a química entre ele e Alexandra Ricther está perfeita, não dando brechas à falhas, sem deixar o público respirar já que o espetáculo é intenso. Apesar de curto, apenas 75 minutos, está divertida comédia romântica é daquelas pra deixar o espectador leve, contudo as reflexões sobre o relacionamento a dois também é suscitado.

Dirigido por Ernesto Piccolo a peça fica no Teatro Porto Seguro, região central da capital paulista somente até 27 de outubro. Recomendadíssimo.

Serviço

A História de Nós 2

Comédia romântica

Teatro Porto Seguro

Rua Barão de Piracicaba, 740 – Região central de São Paulo

Duração: 75 minutos

Classificação Etária: 12 anos

Até 27 de outubro

Sexta e sábado, às 21h | Domingo, às 19h

Ingressos (SEXTAS)

Plateia: R$ 80,00 | R$ 40,00 (meia-entrada)

Frisas: R$ 45,00 | R$ 22,50 (meia-entrada)

Balcão: R$ 45,00 | R$ 22,50 (meia-entrada)

Ingressos (Sábados e domingos)

Plateia: R$ 100,00 | R$ 50,00 (meia-entrada)

Frisas: R$ 45,00 | R$ 22,50 (meia-entrada)

Balcão: R$ 45,00 | R$ 22,50 (meia-entrada)

https://www.teatroportoseguro.com.br/programacao/pecas/a-historia-de-nos2.html