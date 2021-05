A grandeza do Epica

A banda holandesa está muito orgulhosa desta obra que fecha a trilogia iniciada com “The Quantum Enigma”, de 2014, sucedida por “The Holographic Principle”, de 2016. Segundo Mark Jansen foi a primeira vez que puderam trabalhar juntos na mesma sala, após tantas e extensas turnês. “Isso tornou o álbum mais coerente. Para nós a única maneira lógica de elevar o Epica ao próximo nível. Tínhamos um fluxo de inspiração tão livre que todos concordamos que estenderíamos essa união para o próximo álbum”, diz o guitarrista.

Ainda de acordo com Jansen “Omega” é equilibrado pois os arranjos são bem divididos. “Há partes com destaque para a orquestra, outras nas quais sobressaem as guitarras, e outras em que ambas se combinam”. As orquestrações de “Omega” não se limitaram aos sintetizadores e teclados de Coen Jansen, mas trouxeram a participação da Filarmônica de Praga e um coro infantil, cujas gravações foram realizadas antes do início da pandemia. Aliás, esse é um ponto importante, pois tanto a banda quanto os fãs estão ansiosos pela turnê sul-americana agendada para o final de 2021.

Os holandeses têm cinco shows marcados para o Brasil, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro. Só falta combinar com o Coronavírus. Aguardemos.