A graça que vem de graça

Foto: Divulgação

Grupo Gattu estreia hoje à noite nova comédia com entrada franca

A partir de hoje à noite o Teatro do Sol, zona norte de São Paulo, recebe “Graça”, nova comédia do Grupo Gattu. Com temporada até novembro a montagem traz direção e assinatura de Eloisa Vitz.

Além disso, “Graça” marca os 23 anos dessa que é uma das mais tradicionais companhias do teatro paulistano, cujos alicerces são formação de plateia, excelência artística, acessibilidade e desenvolvimento humano, valores imprescindíveis para Vitz e todo o elenco do Gattu.

Ao longo dessas duas décadas de trajetória as montagens do Grupo já foram vistas por mais 250 mil pessoas, de variadas idades, gerações e classes sociais, que tiveram suas vidas transformadas ao assistirem algum espetáculo.

“São adultos, jovens e crianças do mais variado perfil econômico que, muitas vezes, têm a oportunidade de assistir pela primeira vez, uma peça de teatro. Sabemos que o teatro promove uma experiência artística completa, por isso desde à recepção ao aplauso nosso público é acolhido como um visitante querido. Com linguagem inovadora, gratuidade de ingressos, ações de acessibilidade e pedagógicas o Grupo Gattu incentiva os indivíduos a exercitar seu direito de acesso à cultura valorizando e respeitando a diversidade e a pluralidade da população”, atesta Eloisa Vitz.

Sobre “Graça” a atriz e dramaturga diz ser um “espetáculo instigante e poético, que flerta com o Teatro do Absurdo. A peça conta a divertida história dos moradores de uma pacata cidade do interior que veem suas vidas mudarem com a chegada de uma palestra da cidade grande que questiona: afinal de contas o que é a Graça?”.

“GRAÇA”, um tema instigante, poético e cheio de significados: o engraçado, o sublime, o divino, o que é absurdo, o sutil, o delicado, o gracioso e muitos outros. Assim como Aristóteles, acreditamos que a felicidade está no caminho e nas pequenas coisas. Nós amamos o público e se alcançarmos, de alguma forma, seus corações teremos sido grandemente agraciados” brinca e conclui Eloisa Vitz.

Estáo no elenco, além de Eloisa Vitz, Miriam Jardim, Daniel Gonzales, Mariana Fidelis, Lilian Peres, Paulo de Almeida e Isaque Patrício.

SERVIÇO

Graça

Texto: Eloisa Vitz

Direção: Eloisa Vitz

Assistente de Direção: Miriam Jardim

Elenco: Eloisa Vitz, Miriam Jardim, Daniel Gonzales, Mariana Fidelis, Lilian

Peres, Paulo de Almeida e Isaque Patrício.

Estreia: 20 de outubro de 2023

Temporada: 20 de outubro a 19 de novembro. sexta e sábados às 21h e

domingos às 19h.

Recomendação: 12 anos

Duração: 60 minutos

Capacidade: 60 lugares

Temporada gratuita

Retirar ingressos uma hora antes do espetáculo na bilheteria

Local: Teatro do Sol

Rua Damiana da Cunha, 413 – Santana – SP

Telefone: (11) 3791-2023

Whatsapp: (11) 95679-2526