A forte jurubeba

O chá da suas folhas é indicado para doenças do fígado, diabetes, tumores do útero e abdômen, anemia, inflamações do baço, problemas de bexiga e má digestão.

Também cura a ressaca e estimula o apetite. Há casos de utilizações da jurubeba em tratamento de afecções da pele, como a acne e cicatrização de feridas. Já a infusão do seu caule e da sua raiz em álcool de cana é popularmente utilizada como aperitivo e como digestivo.

Em todos os casos recomenda-se a orientação de um especialista antes de fazer uso da planta.