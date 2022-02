A folia pede passagem

Como dito inúmeras vezes o setor cultural foi o mais afetado pela pandemia com milhares de empregos comprometidos e estagnação de eventos e atividades. Festa que movimenta a economia gerando emprego e renda o Carnaval não aconteceu de forma alguma no ano passado. Sem desfiles das escolas de samba ou blocos o retrato foi mais de cinzas que folia. Para 2022 as dúvidas ainda perduram.

Em São Paulo dezenas de blocos tradicionais não irão às ruas, cancelando apresentações ou fazendo em locais fechados. É o caso do Acadêmicos do Baixo Augusta. O maior bloco da capital paulista sai do seu habitat natural e ganha o Tom Brasil no dia 18 de fevereiro num evento organizado pela Rádio Nova Brasil. Surgido em 2009 o ABA foi um dos grandes responsáveis pela retomada do carnaval de rua em São Paulo.

Suas concorridas apresentações na Consolação levam milhões de foliões às ruas do centro da capital trazendo madrinhas poderosas, entre elas, Alessandra Negrini, Leandra Leal e Mariana Ximenes. Neste show o bloco trará como convidados o cantor Simoninha e a pernambucana Duda Beat numa festa de virar a noite. É necessário apresentar o comprovante de vacinação e seguir os protocolos sanitários, na medida do possível. Recomendo.

Serviço

Acadêmicos do Baixo Augusta

Participações: Duda Beat e Simoninha

Dia 18 de fevereiros – 21h30

Onde: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, nº 1.281, Santo Amaro.

Classificação: 16 anos

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/baile-de-carnaval-nova-brasil/