A ética sob a ótica da poesia

“Sempre amei a música popular brasileira “, diz Clarice Niskier. A carioca assina o texto e direção com supervisão geral de Amir Haddad. Zeca Baleiro faz a direção musical.

A nova montagem marca os quarenta anos de trajetória da atriz, iniciada em 1981, com “Tambores na Noite”, de Bertolt Brecht.

Mergulhando na obra do maranhaense, Niskier “trançou suas memórias, histórias e reflexões com 45 canções de Zeca Baleiro”.

São quase duas horas de uma viagem por este imenso território chamado Brasil sendo que “algumas canções estão na íntegra, e as ouvimos na gravação original de Zeca Baleiro”.

“Outras, são ditas, em versos escolhidos. O texto e a poesia se entrelaçam de maneira fluida e orgânica. A peça, de forma lúdica, poética, reflete, principalmente, sobre a ética no mundo contemporâneo. Uma ética que só pode ser vivida em liberdade. Uma liberdade que exige refinamento para se viver em sociedade”, afirma Niskier.

Segundo ela, “só haverá saída para o impasse político, social e econômico no nosso país se houver uma discussão profunda sobre o que é ética para os brasileiros”.

“Saudar este patrimônio é engajar-se em um Brasil que nos aponta algumas saídas. Ele contém o cheiro da terra, a água do rio, as fábulas da infância, a sensualidade bendita, as lutas que valem a pena. Estamos respirando debaixo d’agua como uma árvore sob a cheia de um rio. E vamos sobreviver. Assim como a árvore, temos também nas células a memória de que já fomos água. Na poética está a ética ou, já que estamos pós-tudo, a pós-ética que nos fará seguir em frente”, conclui a atriz.

Serviço

A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong

Estreia: dia 15 de abril

Teatro J. Safra – Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Telefone: (11) 3611-3042

Abertura da casa: 2 horas antes de cada horário de espetáculo, com serviço de lounge-bar no saguão do Teatro.

Lotação: 627 lugares

Acessibilidade para deficiente físico

Temporada: de 15 de abril a 1º de maio. Sextas e sábados às 21h e domingos às 19h

Gênero: Monólogo, Quase-Cordel, Almanaque Pop, Comédia Lírica.

Recomendação: Livre

Duração: 100 min

Vendas online: https://www.eventim.com.br