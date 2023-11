A eterna busca do amor

Foto: Divulgação

Monólogo é protagonizado por Diego de Lima

“MaFê, está em um dilema decisivo em sua vida amorosa e decide buscar respostas no único lugar que considera confiável: as cartas de Tarot”. Este é o mote de “7 Cartas para o amor”, em cartaz no Teatro União Cultural, região central de São Paulo, até o começo de dezembro.

O texto traz a assinatura de Monisse Buchala e Dani Di Donato sendo que a direção ficou a cargo de Marco Carlucci e Rogério Araújo. No palco Diego de Lima (MaFê) está num turbilhão de conflitos, “questiona o relacionamento amoroso, enquanto memórias de amores passados aparecem para bagunçar suas energias”. E é ai que o Tarot entra em cena.

Pelas cartas, MaFê busca auxílio para conflitos internos que põem em “cheque a liberdade sexual e amorosa da geração com o eterno dilema de encontrar o amor ideal, o casamento dos sonhos , enquanto descontrói, no decorrer da peça, a importância superestimada e a pressão que nos é imposta nessa busca incessante”.

“7 cartas para o amor” traz “reflexões que desmitificam o olhar da sociedade sobre o romantismo, a submissão e a vulnerabilidade, aproximando o público das histórias e da possibilidade de identificação com situações e sentimentos”.

Serviço

Otzi Group Apresenta

7 cartas para o amor

Com: Diego de Lima

Produtora: Otzi Arts

Direção: Marco Carlucci e Rogério Araújo

Assistência de Direção:Juliana Betti

Roteiro: Monisse Buchala e Dani Di Donato

Gênero: Drama Leve

Duração: 60 minutos

Recomendação: 16 anos

Temporada:

Até 06 de dezembro

Terças e quartas, às 20h,

Dias 18 e 19 de novembro, sábado às 21h e domingo, às 18h.

Ingressos: a partir de R$ 25,00

Ingressos online: https://bileto.sympla.com.br

Bilheteria: abre 1h30 antes do espetáculo

Teatro União Cultural – 269 lugares

Rua Mario Amaral, 209 – Paraiso

Estação Metrô Brigadeiro

Tel: (11) 3885-2242