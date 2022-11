A estrela do voleibol deixa saudade

Uma das maiores referências do vôlei brasileiro, Isabel Salgado morreu nesta quarta-feira,16, em São Paulo, no hospital Sírio Libanês. A atleta disputou as Olimpíadas de Moscou em 1980 e a de Los Angeles em 1984. Isabel fez parte da seleção feminina de vôlei que abriu as portas para a modalidade, nos anos 80, ao lado de Vera Mossa e Jaqueline. Embora não tenha ganho medalha olímpica, aquela equipe foi a primeira da história do país a disputar grandes competições.