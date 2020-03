A época dourada da Disco Music

A história da inesquecível era disco é relembrada a partir deste sábado, 14 de março, no Teatro Claro com o espetáculo “Embalos de Sábado à Noite – Musical’. Em curtíssima temporada a montagem leva o público numa viagem no tempo permeada por alguns dos maiores hits da época da discoteca.

Não dá pra ficar parado ao som de “Dancing Queen” (ABBA), “Stayin Alive” (Bee Gees), “YMCA” e “Macho Man” (Village People”, “I Will Survive” (Glória Gaynor) e tantos outros.

No palco o talentoso elenco conta com uma extraordinária estrutura na qual as trocas de figurino são constantes, jogo de luzes inebriante, alem da belíssima projeção mapeada em 3D e seu deslumbrante impacto visual.

No comando desta viagem ao passado Bruno Rizzo assina a direção geral que vem ladeado de Eduardo Pereira (direção musical), Tatiana Abbiati (coreografia), Ewerton Novaes (direção residente) e vários outros profissionais.

É relaxar e se deixar levar pelos hits e ritmo magistral da disco music

Serviço

Embalos de Sábado à Noite – O musical

Estreia: 14 de março

Sexta e Sábado às 21h00, Domingo às 20h00

14 de Março a 5 de Abril

Teatro Claro SP – Rua Olimpíadas, 360 – 5° Piso, São Paulo – São Paulo

Ingressos entre R$ 45,00 e R$ 190,00

800 lugares

Duração: 75 minutos

Classificação: 12 anos

www.teatroclaro.com.br