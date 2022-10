A dependência emocional – Parte 2

A falta de amor na infância causa na pessoa com dependência emocional a insegurança, a baixa autoestima, muitas vezes a ausência de amor faz com que ela procure para preencher a falta de afeto um parceiro muitas vezes manipulador e narcisista.

Algumas características clássicas de pessoas com a dependência emocional.

– Sente se angustiada e ansiosa quando esta sozinha, fazendo com que se submeta as regras absurdas do outro, perdendo dessa maneira sua autonomia e identidade.

– Baixa autoestima e sentimento de desvalia, complexo de inferioridade, negatividade ao que diz respeito a ela.

– Dificuldade de impor limites, o dependente não sabe dizer não mesmo indo na contramão do que acredita.

– Ciúmes em excesso, entra em desespero quando o companheiro(a) não responde suas mensagens ou ligações.

– E manipulável, onde constantemente é vítima de relacionamentos tóxicos, tendo grande chance de tornar a ter outros relacionamentos iguais.

– Visão romântica do amor, depositando confiança no companheiro dando poder absoluto sobre sua vida a ele.

– Dificuldade em tomar decisão, sem pedir opinião do outro e necessita a aprovação alheia.

VOCÊ E A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO SEU DESTINO, SE COLOQUE SEMPRE EM PRIMEIRO LUGAR.

*Matéria escrita por Silvana Alves da Fonseca

