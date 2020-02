A culpa não é da chuva

Como toda natureza, por providência divina existe para uma finalidade, ela cai para nos beneficiar e ao atingir rios e córregos quer apenas seguir viagem como deveria ser.

Mas o ser humano, ganancioso por natureza, dá um jeito de atrapalhar esse ciclo. Como consequência, surge o que vemos há anos e cada vez mais trágico.

Com a natureza não se brinca. Mas muitos ainda não entenderam isso e o resultado são inundações, alagamentos, enchentes e demais acontecimentos que, normalmente, terminam de forma trágica.

É uma situação que poderia ser minimizada se todos fizessem a cada um a sua parte. Aos governantes cabem os investimentos necessários na prevenção e obras que possam limitar a destruição, para que o revés, quando a natureza mostrar sua força, nada lhe sirva de obstáculo.

São muitos que não aplicam a verba destinada às enchentes como devem e depois que a situação complica, usa o grande volume de chuva como muleta para se explicar ao povo.

A população que tanto cobra posição das autoridades, também merece um puxão de orelhas daqueles. Afinal, do que adianta cobrar se ela mesma joga lixo nos córregos, rios e bocas de lobo? Nada. Basta baixar a água para ter noção da sujeira que fica aparente com garrafas pets, sacolinhas e demais objetos descartados irregularmente.

Devemos colocar a mão na consciência, e entender que ações inconsequentes como essas não prejudicam apenas quem a está praticando, mas um bairro, uma comunidade, uma cidade inteira. Na verdade, a própria população é a que mais sai prejudicada nessa história por perderam casas, veículos ou o bem mais precioso que se tem: a vida.

Passou da hora de todos respeitarem a natureza e fazer um reflexão a respeito das tristezas que se tem visto a cada período chuvoso e piorando a cada vez. Para toda ação, tem uma reação e as consequências em situações assim, sempre são as piores possíveis, com prejuízos materiais e daqueles que por relação às enchentes e enxurradas têm vidas ceifadas de forma trágica e, muitas vezes, de forma precoce.