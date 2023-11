A bela época nem tão bela

Foto: Hamyle Nobre

Peça ambientada no início do século XX traz a história de dor de mulheres abusadas

De 17 a 19 de novembro o Teatro B32 recebe “Cabaré Chinelo” espetáculo que conta a história das prostitutas que viveram no periodo da belle époque (bela época) na cidade de Manaus, AM, entre 1900 e 1920.

A montagem chega ao palco da zona sul paulistana após temporada de sucesso no SESC Pinheiros e no Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto com ingressos esgotados.

“Cabaré Chinelo” traz a assinatura, montagem e interpretação da Cia amazonense Ateliê 23 em parceria com a Cia de Teatro Argentina Gárcia Sathicq. O texto foi inspirado na pesquisa do historiador e professor manauara Narciso Freitas abordando um período até então desconhecido “levando o público à uma imersão ao começo do século XX, com registros históricos de recortes dos jornais da época”.

“Escolhemos quatro momentos para os recortes de jornais de verdade, material presente no programa do espetáculo e disponível em QR Code para a plateia”, destaca Taciano Soares, diretor do Ateliê 23, que interpreta o Kafter. “Nessas cenas, o público é convidado a abrir o arquivo e ler junto o que foi narrado no jornal da época”, pontua Soares.

O período de glamour e riqueza vivido pela capital do Amazonas em virtude da extração do látex, principal elemento da borracha, contrasta com a dor das mulheres que chegavam para trabalhar na cidade.

“As mulheres conhecidas como prostitutas que chegavam a Manaus vindas de outras partes do mundo eram, na verdade, traficadas sexualmente, visto que muitas delas não tinham consciência de que estavam vindo à cidade para exercer esse papel, sem seu consentimento”, diz Soares.

“Com isso revelou-se a necessidade em denunciar esta realidade, bem como trazer essas vozes ao palco, metaforicamente, para compartilhar como mulheres foram consideradas desde o período áureo da borracha em Manaus e como isso reverbera até os dias atuais acerca do machismo e a misoginia que se apresenta de forma enraizada na sociedade atual”, conclui.

SERVIÇO

Ateliê 23 apresenta

‘Cabaré Chinelo’

Direção: Taciano Soares

Com: Vivian Oliveira, Sarah Margarido, Andira Angeli, Julia Kahane, Thayná Liartes, Fernanda Seixas, Daphne Pompeu, Daniely Peinado, Vanja Poty, Ana Oliveira, Bruna Pollari, Allícia Castro, Taciano Soares e Eric Lima, além dos músicos Yago Reis, Guilherme Bonates e Stivisson Menezes.

Duração: 130 minutos.

Classificação: 18 anos

Temporada:

17 de novembro – 20 horas

18 de novembro – 18 horas

19 de novembro – 19 horas

Ingressos: R$ 80,00 | R$ 40,00 meia

Ingressos online : https://teatrob32.com.br/cabare-chinelo/

Bilheteria: terça a sexta (14h às 18h)

Em dias de espetáculos abre 1h antes da sessão

Teatro B32 | 490 lugares

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.732 – Itaim Bibi