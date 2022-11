A bandeira do Brasil completou ontem (19) 133 anos

A Bandeira Nacional estampa a unidade do povo brasileiro e a riqueza de nossas terras. Também relembra as lutas e vitórias em defesa da Pátria. Todos os dias, as Forças Armadas mantêm a tradição de, em todas as Organizações Militares no Brasil e no exterior, realizar o cerimonial no horário das oito da manhã, quando o Pavilhão Nacional é hasteado, e ao pôr do sol, quando é arriado.

Anualmente, no dia 19 de novembro, é realizada uma cerimônia em alusão a este importante símbolo, na qual o cerimonial é excepcionalmente realizado às 12h, quando são executados os sete vivas. Nesta ocasião, ocorre também a incineração das bandeiras antigas e o canto do Hino. A queima do pavilhão nacional é uma forma de demonstrar o máximo respeito ao símbolo que não pode ser simplesmente descartado, já que sintetiza em si a própria Nação.

Criada pelo filósofo e matemático Raimundo Teixeira Mendes e pelo filósofo Miguel Lemos e desenhada pelo artista Décio Vilares, a bandeira “símbolo augusto da paz” foi inspirada na bandeira do Império e manteve as cores verde, amarela, azul e branca. O círculo central em azul com a inscrição da legenda “Ordem e Progresso” entrou no lugar do brasão imperial.

Cada uma das quatro cores tem um significado: o verde simboliza as nossas matas; o amarelo, as riquezas nacionais; o branco, a paz; e o azul retrata o céu, com a constelação do Cruzeiro do Sul, na data da Proclamação da República.

