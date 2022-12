A árvore de Natal com a Turma da Mônica no Teatro Bradesco

Crédito: Caio Gallucci

Em cartaz no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon, zona oeste de São Paulo, o infantil “A árvore de Natal” com a Turma da Mônica tem somente mais dois finais de semana. O espetáculo com os personagens marcantes de Maurício de Souza estreou no último dia 3 de dezembro e mostra Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Milena tentando desvendar o mistério do sumiço dos pinheiros usados para fazer as árvores de Natal.

Para evitar que o pior aconteça e todos possam ter um Natal feliz a turminha embarca na aventura para solucionar o caso. Só que para isto encontrarão situações e personagens inusitados e divertidos, como um repórter e um cientista, além é claro, do Papai Noel e seus duendes.

Segundo Mauro Sousa, produtor e diretor geral do espetáculo, o Natal é uma data muito especial. “Nosso propósito com a peça é reafirmar a importância e a essência desta celebração, só que do jeito da Turma da Mônica, isto é, com muita diversão, aventura, respeito e companheirismo. Esperamos que todas as famílias possam refletir e se transformar com nossa história!”, comenta Mauro.

SERVIÇO:

Turma da Mônica em: A Árvore de Natal

Teatro Bradesco – Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes

www.teatrobradesco.com.br

Datas e Horários:

Sábados e Domingos – até 18 de dezembro.

Sessões às 11h e às 15h.

Duração: 60 minutos com 15 minutos de intervalo.

Classificação: Livre.

Capacidade: 1439 pessoas

Ingressos:

De R$37,50 a R$120,00.

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada.

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://tinyurl.com/4d57wba7