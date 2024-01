A alma que transgride para evoluir

Foto: Dalton Valério

Espetáculo é adaptação do livro “A Alma Imoral” de Nilton Bonder

A partir de 12 de janeiro o Teatro MorumbiShopping recebe a nova temporada de “A Alma Imoral”, montagem adaptada do livro homônimo do escritor e rabino Nilton Bonder.

Escrita em 1998 a obra mostra o conceito que “está ligado ao potencial transgressor do ser humano que, por sua vez, se alia a ideia de evolução. Já o corpo moral está ligado ao potencial conservador do ser humano que se alia a ideia de reprodução. Os dois potenciais estão ligados à preservação da vida”. Ou seja o corpo moral que recebe a alma imoral.

A peça tem adaptação, concepção cênica e interpretação de Clarice Niskier com direção geral de Amir Haddad e completa em 2024 dezoito anos de trajetória. Na primeira montagem em 2006, Niskier venceu os Prêmios Shell e Qualidade do Brasil como melhor atriz. “A Alma Imoral” já percorreu vários estados do Brasil sendo vista por mais de 600 mil pessoas.

Sozinha no palco, Clarice Niskier encara a plateia durante 80 minutos contando histórias e parábolas da tradição judaica. O cenário minimalista criado por Luís Martins tem apenas uma cadeira Panton preta e um grande pano preto, concepção da figurinista Kika Lopes, o qual se transforma em diferentes vestes como manto, vestido, burca e véu.

O espetáculo aprofunda o tema da transgressão revelando suas várias faces no mundo coletivo e individual, permeado com humor e sabedoria.

SERVIÇO

A Alma Imoral

Teatro MorumbiShopping

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1089, Jardim das Acacias, São Paulo – SP

De 12 de janeiro a 4 de fevereiro de 2024 – Sextas e sábados, às 20h e domingos às 19h

Dia 25 de janeiro, quinta (feriado), às 20h

Duração: 80 minutos

Classificação: 18 anos

Ingressos: R$100,00 e R$50,00

Inf: https://teatromorumbishopping.com.br/