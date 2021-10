Representação na Procuradoria pede que Lagoinha responda por crime de responsabilidade

De acordo com o advogado Dr. José Antônio Pedreira, a despesa é considerada imprópria e a representação criminal pede a condenação de Lagoinha a pena de cinco anos de reclusão e a pena de inabilitação, por cinco anos, ao exercício de função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação.

Conforme consta na representação, a prefeitura pactuou com a Medic Health Serviços Médicos Eireli Epp o pagamento de valor de R$ 811.862,11 em razão desta empresa ter supostamente prestado serviço para a ACENI – Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu, que mantinha contrato com a municipalidade.

Segundo o advogado, o município assumiu uma obrigação de terceiros, sem qualquer previsão legal e, por conseguinte, em total desacordo com o disposto no artigo 60, da Lei 4320/64. “A execução orçamentária restou fraudada, porque não havia prévio empenho para a prefeitura assumir obrigação financeira de despesa de terceiro, ainda mais quando o valor empenhado após o TAC é ilegítimo”, disse Dr. Pedreira.

Ainda de acordo com o causídico, o TAC tem por objeto reconhecer direitos a valores que deveriam ter sido quitados pela ACENI, ex- prestadora de serviços da prefeitura municipal de Caieiras. “Não bastasse tal fraude, tanto a Medic Health, quanto a ACENI têm pendências financeiras com o município, em razão de execução contratual irregular, conforme apuração do Tribunal de Contas”, destaca, lembrando que a população caieirense está entristecida com a forma com que a prefeitura vem sendo conduzida. “Eu acredito muito na Justiça, por essa razão faço questão de defender qualquer cidadão que busca o bem de Caieiras”.

Por essa transgressão penal, o denunciante pede ao procurado geral do TJ que o prefeito seja denunciado por crime de responsabilidade previsto no art. 1º, V, do Decreto-Lei 201/67, em crime contra as finanças públicas.

O prefeito foi procurado para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.